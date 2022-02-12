У складі Краковії виступає колишній захисник львівських Карпат Олексій Дитятьєв. За словами захисника, прихід в команду Коноплянки виглядав чимось фантастичним.

Цікаво У Польщі Коноплянка може стати зіркою, – Маркевич вірить у відродження колишнього підопічного

Не приховуватиму, здивувався цьому. До кінця не вірив, що Коноплянка може перейти до нас,

– сказав Дитятьєв.

Також захисник переконаний, що Коноплянці доведеться дещо змінити свій стиль. Краковія не грає в атакувальний футбол, а в чемпіонаті Польщі хавбекам не дають багато простору.

Знаючи його сильні сторони, я розумію, що такому футболісту потрібно багато місця на фланзі, щоб розігнатися. А тут грають дуже щільно один в один,

– додав захисник.

Як повідомили ЗМІ, у новій команді Коноплянка зароблятиме 15 – 20 тисяч доларів на місяць, його контракт розрахований до кінця поточного сезону з можливістю пролонгації ще на рік. У Шахтарі зарплата 32-річної зірки складала 1,7 мільйона євро на рік.