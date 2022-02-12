В составе Краковии выступает бывший защитник львовских Карпат Алексей Дитятьев. По словам защитника, приход в команду Коноплянки выглядел чем-то фантастическим.

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Не скрою, удивился этому. До конца не верил, что Коноплянка может перейти к нам,

– сказал Дитятьев.

Также защитник уверен, что Коноплянке придется несколько изменить свой стиль. Краковия не играет в атакующий футбол, а в чемпионате Польши хавбекам не дают много простора.

Зная его сильные стороны, я понимаю, что такому футболисту нужно много места на фланге, чтобы разогнаться. А здесь играют очень плотно один в один,

– добавил защитник.

Как сообщили в СМИ, в новой команде Коноплянка будет зарабатывать 15 – 20 тысяч долларов в месяц, его контракт рассчитан до конца текущего сезона с возможностью пролонгации еще на год. В Шахтере зарплата 32-летней звезды составляла 1,7 миллионов евро в год.