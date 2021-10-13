На думку фахівця, у збірної України достатньо потенціалу, щоб з перших хвилин грати з двома нападниками. Ще одна обов'язкова умова – повернути у команду Руслана Маліновського.

До теми Це шалена дуристика, – Вацко має великі претензії через відсутність у збірній Маліновського

Руслан – гравець неординарний, виступає в Серії А, найкращим там визнається. Розкидатися такими футболістами ми не можемо. Потрібно ввімкнути дипломатію, а не висувати ультиматум. Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Пятов – це кістяк національної команди, на них все тримається,

– вважає Буряк.

Він додав, що матч з боснійцями у листопаді – це фінал, який потрібно виграти.

Нагадаємо, у Львові команди розписали нічию. Зараз Україна посідає 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 9 очок. Далі йдуть фіни (8 пунктів) і боснійці (7 очок), які провели на один матч менше.