Мірча Луческу взяв із собою на матч проти Львова 21 виконавця. Десять із них нещодавно були викликані на збір національної збірної України на поєдинки проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

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Варто зауважити, що зі столиці у складі динамівської делегації вирушили Віталій Миколенко та Віталій Буяльський, які зможуть зіграти у суботньому матчі. На обидвох через ушкодження не міг розраховувати тренер національної команди Олександр Петраков у рамках жовтневого збору.

ФК Львів та Динамо зіграють на "Арені Львів" о 17:00.