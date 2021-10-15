Мирча Луческу взял с собой на матч против Львова 21 исполнителя. Десять из них недавно были вызваны на сбор национальной сборной Украины на поединки против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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Стоит заметить, что из столицы в составе динамовской делегации отправились Виталий Миколенко и Виталий Буяльский, которые смогут сыграть в субботнем матче. На обоих из-за повреждения не мог рассчитывать тренер национальной команды Александр Петраков в рамках октябрьского сбора.

ФК Львов и Динамо сыграют на "Арене Львов" в 17:00.