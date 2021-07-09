Динамо хоче купити Довбика та готує великий обмін

Нападник збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик може змінити клуб. Київське Динамо хоче бачити талановитого форварда у своїх рядах.

Динамо хоче влаштувати великий обмін з СК Дніпро-1. Кияни хочуть отримати Артема Довбика, а натомість попрощатися з низкою своїх гравців.

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Оскільки Артем Бєсєдін не скоро повернеться на футбольне поле, а Владислав Супряга, скоріш за все, вирушить в Італію, кияни дуже потребують центрального форварда.

"Біло-сині" готові віддати дніпрянам Владислава Дубінчака, Богдана Лєднєва і Артема Шабанова. Раніше була інформація, що СК Дніпро-1 оцінив Добвика у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Довбик своїм голом вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020 та привернув увагу європейських клубів.