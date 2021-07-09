Динамо хочет устроить большой обмен с СК Днепр-1. Киевляне хотят получить Артема Довбыка, а взамен попрощаться с рядом своих игроков.

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Поскольку Артем Беседин не скоро вернется на футбольное поле, а Владислав Супряга, скорее всего, отправится в Италию, киевляне очень нуждаются в центральном форварде.

"Бело-синие" готовы отдать днепрянам Владислава Дубинчака, Богдана Леднева и Артема Шабанова. Ранее была информация, что СК Днепр-1 оценил Добвика в 10 миллионов евро.

Напомним, Довбык своим голом вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020 и привлек внимание европейских клубов.