Джерело:24 канал
Динамо у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зуміло на виїзді здобути перемогу над Брюгге.
Ліга Європи, 1/16 фіналу, матч-відповідь
Брюгге – Динамо – 0:1
Гол: Буяльський, 83
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Потреба забивати спровокувала активність Динамо, яке ніколи не перемагало Брюгге, з перших хвилин матчу. Брюгге зробив ставку на сухий матч та швидкі контратаки. Бельгійцям вдалося створити більше небезпечних моментів, а Динамо в першій половині гри не вистачало взаємодії у третій частині поля.
Попри заміну через травму і без того ослабленого коронавірусом Брюгге Доста кияни продовжували грати дуже обережно, хоча для виходу в наступний етап мусили забивати.
Втім. удача таки усміхнулась підопічним Мірчі Луческу наприкінці зустрічі. Циганков, який був майже непомітним впродовж всього матчу, вдало прострілив на Буяльського, який класно реалізував свій шанс. В Брюгге вже не залишилося часу на те, щоб відігратися.
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