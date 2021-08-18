УАФ понад 2 тижні не могла призначити нового тренера збірної України. Функціонерів перед очікуванням Реброва не спинили навіть відповідальні матчі кваліфікаціїі чемпіонату світу, які відбудуться на початку вересня.

На думку почесного члена УЄФА Григорія Суркіса, дії УАФ дуже безвідповідальні, адже вже незабаром на головну команду країни очікують дуже відповідальні ігри. Функціонери в очікуванні відповіді від Сергія Реброва затягнули процес призначення наступника Шевченка на великий термін.

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Знаєте, я не хочу це коментувати, тому що, м'яко кажучи, цей детективний роман не може на сьогодні існувати, якщо немає стратегії і перспективи. Це не робиться за 2 тижні до відновлення кваліфікації чемпіонату світу,

– сказав Григорій Суркіс.

Нагадаємо, Андрій Шевченко оголосив про завершення роботи у збірній ще 1 серпня. Разом з ним команду покинув увесь його штаб.

Мирону Маркевичу, який очолював Комітет національних збірних, повідомили, що команду очолить Сергій Ребров, через що тренер образився та покинув роботу в УАФ.

Натомість із призначенням Сергія Реброва виникли труднощі , адже 6 червня він підписав контракт з Аль-Айном, а агенти, які працювали над його переходом, отримали дуже великі гроші. Розірвати угоду з клубом Реброву не вдалося, тому він залишився працювати в Еміратах.

Команду тимчасово довірили 64-річному Олександру Петракову, який вигравав чемпіонат світу з U-20. Заявку на матчі проти Казахстану (1 вересня) та Франції (4 вересня) формував Комітет національних збірних, який після відходу Маркевича очолили Олег Блохін та Олексій Михайличенко.