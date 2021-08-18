На думку почесного члена УЄФА Григорія Суркіса, дії УАФ дуже безвідповідальні, адже вже незабаром на головну команду країни очікують дуже відповідальні ігри. Функціонери в очікуванні відповіді від Сергія Реброва затягнули процес призначення наступника Шевченка на великий термін.

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Знаєте, я не хочу це коментувати, тому що, м'яко кажучи, цей детективний роман не може на сьогодні існувати, якщо немає стратегії і перспективи. Це не робиться за 2 тижні до відновлення кваліфікації чемпіонату світу,

– сказав Григорій Суркіс.

Нагадаємо, Андрій Шевченко оголосив про завершення роботи у збірній ще 1 серпня. Разом з ним команду покинув увесь його штаб.

Мирону Маркевичу, який очолював Комітет національних збірних, повідомили, що команду очолить Сергій Ребров, через що тренер образився та покинув роботу в УАФ.

Натомість із призначенням Сергія Реброва виникли труднощі , адже 6 червня він підписав контракт з Аль-Айном, а агенти, які працювали над його переходом, отримали дуже великі гроші. Розірвати угоду з клубом Реброву не вдалося, тому він залишився працювати в Еміратах.

Команду тимчасово довірили 64-річному Олександру Петракову, який вигравав чемпіонат світу з U-20. Заявку на матчі проти Казахстану (1 вересня) та Франції (4 вересня) формував Комітет національних збірних, який після відходу Маркевича очолили Олег Блохін та Олексій Михайличенко.