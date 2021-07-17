Дебют мрії: Кухаревич зіграє за Труа проти Манчестер Сіті Зінченка

Молодий нападник молодіжної збірної Микола Кухаревич офіційно перейшов в Труа. Талановитий форвард може дебютувати у грі проти іншого зіркового футболіста – Олександра Зінченка.

Вже незабаром, 31 липня, Манчестер Сіті зіграє товариський матч проти новачка французької Ліги 1 Труа.

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У поєдинку можуть зустрітися двоє українців. У футболці "містян" на поле може вийти лідер збірної України Олександр Зінченко, а за Труа може дебютувати 20-річний нападник Микола Кухаревич, який щойно приєднався до французького клубу. Його контракт з Труа розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, що обидва клуби є власністю City Football Group. До неї також входять Нью-Йорк Сіті, Мельбурн Сіті, Мумбаї Сіті, Йокогама, Монтевідео Сіті Торке, Жирона, Сичуань Цзюню та Ломмел.