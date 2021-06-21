Група А, Італія – Уельс 1:0

Гол: Пессіна, 39.

Зірка матчу: Федеріко К'єза (Італія).

Долю боротьби за лідерство у квартеті А вирішив єдиний гол одноклубника Руслана Маліновського Маттео Пессіни, який був найспритнішим під час розіграшу штрафного удару. Валлійці не відсиджувалися в обороні, однак італійці контролювали гру і створили безліч моментів. Левову частку нагод не реалізував нападник Андреа Белотті. Уельс закінчував поєдинок у меншості – Ітан Ампаду у центрі поля дуже грубо зіграв проти Федеріко Бернардескі. Відзначаємо цікавий жест від Роберто Манчіні, який на 89-й хвилині провів заміну воротарів і тим самим дозволив вийти на поле 34-річному Сальваторе Сірігу. Італія не програє протягом 30 матчів поспіль!

Огляд матчу

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Група А, Швейцарія – Туреччина 3:1

Голи: Сеферовіч, 6, Шакірі, 26, 68 – Ірфан Кахведжі, 62.

Зірка матчу: Джердан Шакірі (Швейцарія).

Усі чотири голи поєдинку в Баку виявилися напрочуд красивими. Розпочався матч з акцентованого удару Харіса Сеферовіча. Саме у такому стилі форвард швейцарців нещодавно забивав у ворота України на "Арені Львів". Згодом команди обмінялися шедеврами – на фантастичний постріл Джердана Шакірі не менш яскраво відповів Ірфан Кахведжі. І все ж останнє слово було за швейцарцями – Шакірі оформив дубль, який став п'ятим на турнірі (а Стівен Цубер в матчі з туркамизробив три асисти). У свою чергу турки зробили серйозну заявку на звання найгіршої команди Євро-2020: жодного очка і різниця м'ячів 1-8.

Огляд матчу

Розклад на 21 червня (понеділок)

Україна – Австрія (канали "Україна", "Футбол 2") 19:00

Північна Македонія – Нідерланди (канал "Футбол 1") 19:00

Фінляндія – Бельгія (канал "Футбол 1") 22:00

Росія – Данія (канал "Футбол 2") 22:00