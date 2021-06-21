Группа А, Италия – Уэльс 1:0

Гол: Пессина, 39.

Звезда матча: Федерико К ье єза (Италия).

Судьбу борьбы за лидерство в квартете А решил единственный гол одноклубника Руслана Малиновского Маттео Пессины, который оказался самым расторопным при розыгрыше штрафного удара. Валлийцы не отсиживались в обороне, однако итальянцы контролировали игру и создали множество моментов. Львиную долю возможностей не реализовал нападающий Андреа Белотти. Уэльс заканчивал поединок в меньшинстве – Итан Ампаду в центре поля очень грубо сыграл против Федерико Бернардески. Отмечаем интересный жест от Роберто Манчини, который на 89-й минуте провел замену вратарей и тем самым позволил выйти на поле 34-летнему Сальваторе Сиригу. Италия не проигрывает на протяжении 30 матчей подряд!

Обзор матча

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Группа А, Швейцария – Турция 3:1

Голы: Сеферович, 6, Шакири, 26, 68 – Ирфан Кахведжи, 62.

Звезда матча: Джердан Шакири (Швейцария).

Все четыре гола поединка в Баку оказались на удивление красивыми. Начался матч с акцентированного удара Хариса Сеферовича. Именно в таком стиле форвард швейцарцев недавно забивал в ворота Украины на "Арене Львов". Со временем команды обменялись шедеврами – на фантастический выстрел Шакири не менее ярко ответил Ирфан Кахведжи. И все же последнее слово было за швейцарцами – Шакири оформил дубль, который стал пятым на турнире (а Стивен Цубер в матче с турками сделал три ассиста). В свою очередь турки сделали серьезную заявку на звание худшей команды Евро-2020: ни одного очка и разница мячей 1-8.

Обзор матча

Расписание на 21 июня (понедельник)

Украина – Австрия (каналы "Украина", "Футбол 2") 19:00

Северная Македония – Нидерланды (канал "Футбол 1") 19:00

Финляндия – Бельгия (канал "Футбол 1") 22:00

Россия – Дания (канал "Футбол 2") 22:00