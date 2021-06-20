Група F, Угорщина – Франція 1:1

Голи: Фіоло, 45+2 – Грізманн, 66.

Зірка матчу: Ласло Кляйнхайслер (Угорщина).

Якщо в поєдинку з португальцями Угорщина витримала лише 84 хвилини, а тоді посипалася, то в дуелі з чинними чемпіонами світу зуміла встояти. Більше того, саме угорці відкрили рахунок – 31-річний Оттіло Фіоло завершив стрімкий контрвипад влучним ударом. По перерві французи відігралися зусиллями Антуана Грізманна. Перша гучна несподіванка на Євро-2020.

Огляд матчу

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Група F, Португалія – Німеччина 2:4

Голи: Роналду, 15, Діогу Жота, 67 – Рубен Діаш (автогол), 35, Геррейру (автогол), 39, Хаверц, 51, Госенс, 60.

Зірка матчу: Робін Госенс (Німеччина).

Епічна перестрілка у Мюнхені стала прикрасою всього турніру і випередила за інтригою, драматургією і кількістю голів нещодавню битву України та Нідерландів. Злива гольових моментів, неймовірний Робін Госенс, два автоголи за 5 хвилин – здається, перегляду хайлайтів буде недостатньо для того, щоб оцінити височенну якість поєдинку.

Огляд матчу

Група Е, Іспанія – Польща 1:1

Голи: Мората, 25 – Левандовський, 54.

Зірка матчу: Жорді Альба (Іспанія).

Після провального протистояння зі шведами команда Луїса Енріке тепер втратила очки з поляками. Наші сусіди діяли самовіддано і відважно, а Іспанія виглядала інертною та негнучкою. Все могло скластися інакше, якби кривдник Динамо у складі Вільяреала Жерар Морено реалізував пенальті – штанга.

Огляд матчу

Розклад на 20 червня (неділя)

Італія – Уельс (канали "Футбол 1/2") 19:00

Швейцарія – Туреччина (канали "Футбол 1/2") 22:00