Група А, Уельс – Швейцарія 1:1

Голи: Мур, 74 – Емболо, 49.

Зірка матчу: Брель Емболо (Швейцарія).

Стартовий поєдинок другого ігрового дня не виявив сильнішого. Одразу по перерві рахунок відкрив нападник швейцарців Емболо – йому вдався удар головою після подачі кутового. Валлійці відповіли у схожому стилі – Кіффер Мур також після розіграшу корнера виграв боротьбу на другому поверсі і спрямував м'яч у сітку. Матч видався багатим на моменти – швейцарці, наприклад, завдали 18 ударів по воротах суперника і виконали 12 кутових.

Читайте також Зіркові Нідерланди, міцна Македонія та грізна Австрія: що чекає Україну в групі Євро-2020

Огляд матчу

Група В, Данія – Фінляндія 0:1

Гол: Пох'янпало, 60.

Зірка матчу: Крістіан Еріксен (Данія).

Один з найбільш трагічних матчів у історії чемпіонатів Європи. Наприкінці першого тайму лідер данської команди Крістіан Еріксен втратив свідомість і завалився на газон. Медики в екстреному порядку надали допомогу футболісту – на щастя, стан Крістіана вдалося стабілізувати. Команди спочатку вирішили не продовжувати матч, однак через кілька годин його таки дограли. Згідно з інсайдами, сам Еріксен попросив партнерів провести поєдинок сьогодні. Однак деморалізовані данці поступилися у скандинавському дербі – все вирішив гол Йоеля Пох'янпало. Відзначаємо також нереалізований пенальті данця П'єра-Еміля Хейб'єрга.

Огляд матчу

Група В, Бельгія – Росія 3:0

Голи: Лукаку, 10, 88, Меньє, 34.

Зірка матчу: Ромелу Лукаку (Бельгія).

У заключному двобої ігрового дня бельгійці не помітили Росію. Дубль Лукаку та гол Меньє принесли фавориту групи впевнену перемогу. Розпочався розгром з помилки Андрія Семенова, далі була невпевнена гра голкіпера Антона Шуніна та оборони росіян, а наприкінці зустрічі бельгійці забили втретє після кинжального випаду. Варто зауважити, що рахунок на табло цілком відображає перебіг подій на полі. Команда Черчесова виглядала відверто слабко, інертно та пасивно.

Огляд матчу

Розклад 13 червня (неділя)

Англія – Хорватія (канали "Футбол 1/2") 16:00

Австрія – Північна Македонія (канали "Футбол 1/2") 19:00

Нідерланди – Україна (канали "Футбол 1/2", "Україна") 22:00