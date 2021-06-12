Попри серію з нічийних результатів з рахунком 1:1, з яких позитивним можна вважати лише гру проти Франції, "жовто-сині" входять у континентальну першість у хорошій формі та на куражі після розгрому Кіпру в спарингу. На шляху до стадії плей-оф команду чекають 3 перепони, кожна з який особлива і готова дати на футбольному полі справжній бій.

Нідерланди, 13 червня, 22:00, Амстердам

Фаворит матчу та групи загалом. Принаймні, на папері. Після пропуску Євро-2016 та ЧС-2018 Нідерланди не могли похизуватися класним футболом. Куман очолив команду та спокійно пройшов кваліфікацію на Євро, але згодом покинув команду заради Барселони.

Під керівництвом де Бура команда стартувала погано – 4 матчі без перемог. Перед континентальною першістю гра ніби налагодилася, але виключно завдяки індивідуальним діям футболістів. Особливо виділяється Мемфіс Депай, який скоріш за все після турніру поповнить ряди Барселони.

Депай – головна зброя Нідерландів / Фото ANP Sport

Ще одна перевага – всі свої матчі в групі помаранчеві зіграють вдома. Підтримка трибун додасть господарям затятості та пожене їх в атаку. І якщо загалом команда виглядає не дуже яскраво, то з атакою в підопічних де Бура все гаразд.

Перед турніром де Бур обіцяв обіграти Україну з рахунком 3:1. Якщо команді Шевченка вдасться не дати супернику просторів для індивідуальних маневрів та надійно відіграти в захисті, то прогноз звучить занадто сміливо. Перемоги над Португалією та Іспанією, а також виїзна нічия з французами засвідчили, що "жовто-сині" залишили страх перед фаворитами в далекому минулому.

Північна Македонія, 16 червня, 16:00, Бухарест

Темна конячка, яка вперше вийшла у фінальну стадію Євро – не такий простий суперник, яким виглядає у теорії. Чого вартує їхня перемога над збірною Німеччини. Так, з допомогою арбітрів та фарту, але факт залишається фактом.

Команда робить акцент на масованому захисті та швидких контрвипадах, завершати які вміє 37-річний Горан Пандєв. Ветеран перебуває у чудовій формі, регулярно забиває в Серії А та готовий записати на свій рахунок гол на Євро.

Пандєв попри вік перебуває в чудовій формі / Фото Shutterstock

Очевидно, що високих завдань македонці собі не ставлять, але не варто сподіватися, що Ангеловскі і Ко будуть готові віддати без бою бодай сантиметр футбольного поля. "Жовто-синім" доведеться докласти великих зусиль, щоб розламати цей міцний горішок.

Австрія, 21 червня, 19:00, Бухарест

Команда, яка має надзвичайно високий потенціал, але потерпає від консерватизму головного тренера. Алаба, Забітцер, Баумгартнер та компанія у збірній грають у зовсім не в той швидкий і видовищний футбол, який демонструють у клубах. Попри іменитість складу Австрія зараз відзначається максимально "сірою" грою.

80% складу команди складають гравці Бундесліги. Як би не впливав на гру тренер, Австрія може витягнути гру завдяки індивідуалностям і помилкам суперника. Це головний конкурент України за вихід з групи, тому ця зустріч буде особливо напруженою.

Зіркова Австрія не сяє / Фото Getty Images

Фода майже ніколи не перебудовує гру по ходу матчу. Команді Шевченка важливо захопити ініціативу та змусити австрійських зірок грати без м'яча. "Жовто-сині" вміють це робити, головне – не допустити помилок в захисті. Як показує "свіжа" історія, суперникам вистачає одного моменту, щоб перемога вислизнула в нас з-поміж пальців.

Прогноз від Збірна 24

Євро – складний турнір, на якому аутсайдери готові стрибнути вище голови, а фаворити зазнати фіаско. Шанси "жовто-синіх" дуже високі, навіть матч проти Нідерландів не викликає побоювань.

Головний ворог нашої команди – власні фатальні помилки у захисті. Якщо в цьому компоненті гри вдасться все налагодити, то можна навіть сподіватися на вихід у раунд плей-оф з першого місця. Друге місце в групі зведе нас з Італією, зустрічі з якою сам Шевченко хотів би уникнути. Зінченко та Маліновський відчули смак великих перемог, а партнери готові йти вперед за своїми лідерами.

Прогноз – Україна стане переможцем групи С.