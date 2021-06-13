Группа А, Уэльс – Швейцария 1:1

Голы: Мур, 74 – Эмболо, 49.

Звезда матча: Брель Эмболо (Швейцария).

Стартовый поединок второго игрового дня не выявил сильнейшего. Сразу после перерыва счет открыл нападающий швейцарцев Эмболо – ему удался удар головой после подачи углового. Валлийцы ответили в похожем стиле – Киффер Мур также после розыгрыша корнера выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч в сетку. Матч выдался богатым на моменты – швейцарцы, например, нанесли 18 ударов по воротам соперника и выполнили 12 угловых.

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Обзор матча

Группа В, Дания – Финляндия 0:1

Гол: Пох ья нпало, 60.

Звезда матча: Кристиан Эриксен (Дания).

Один из самых трагических матчей в истории чемпионатов Европы. В конце первого тайма лидер датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Медики в экстренном порядке оказали помощь футболисту – к счастью, состояние Кристиана удалось стабилизировать. Команды сначала решили не продолжать матч, однако через несколько часов его все же доиграли. Согласно инсайду, сам Эриксен попросил партнеров провести поединок сегодня. Однако деморализованные датчане уступили в скандинавском дерби – все решил гол Йоэля Похьянпало. Отмечаем также нереализованный пенальти датчанина Пьера-Эмиля Хейбьерга.

Обзор матча

Группа В, Бельгия – Россия 3:0

Голы: Лукаку, 10, 88, Менье, 34.

Звезда матча: Ромелу Лукаку (Бельгия).

В заключительном поединке игрового дня бельгийцы не заметили Россию. Дубль Лукаку и гол Менье принесли лидеру группы уверенную победу. Начался разгром с ошибки Андрея Семенова, дальше была неуверенная игра голкипера Антона Шунина и обороны россиян, а в конце встречи бельгийцы забили в третий раз после кинжального выпада. Стоит заметить, что счет на табло вполне отражает ход событий на поле. Команда Черчесова выглядела откровенно слабо, инертно и пассивно.

Обзор матча

Расписание 13 июня (воскресенье)

Англия – Хорватия (каналы "Футбол 1/2") 16:00

Австрия – Северная Македония (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Нидерланды – Украина (каналы "Футбол 1/2", "Украина") 22:00