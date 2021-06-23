Група D, Чехія – Англія 0:1

Гол: Стерлінг, 12.

Зірка матчу: Букайо Сака (Англія).

У третьому матчі на турнірі англійці підтримали свій мінімалістичний стиль. Просто вдумайтеся у ці цифри – команді Гарета Саутгейта вистачило двох забитих голів для перемоги у групі. 1:0, 0:0 і знову 1:0. Чехію вдалося обіграти завдяки влучному удару головою Рахіма Стерлінга на початку поєдинку.

Огляд матчу

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Група D, Хорватія – Шотландія 3:1

Голи: Влашич, 17, Модріч, 62, Перішич, 77 – Макгрегор, 42.

Зірка матчу: Нікола Влашич (Хорватія).

У цьому протистоянні, яке відбулося у Глазго, українців влаштовував лише один результат – нічия. Перша половина зустрічі закінчилася із бажаним для нас підсумком (1:1), однак по перерві хорвати двічі забили. Ключові голи записали до активу лідери: Лука Модріч та Іван Перішич. Відтак, Хорватія фінішує другою, а Шотландія припиняє боротьбу на Євро-2020. Доля України вирішиться завтра у поєдинках груп Е і F.

Огляд матчу

Розклад на 23 червня (середа)

Швеція – Польща (канал "Футбол 2") 19:00

Словаччина – Іспанія (канал "Футбол 1") 19:00

Німеччина – Угорщина (канал "Футбол 1") 22:00

Португалія – Франція (канал "Футбол 2") 22:00