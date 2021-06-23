Группа D, Чехия – Англия 0:1

Гол: Стерлинг, 12.

Звезда матча: Букайо Сака (Англия).

В третьем матче на турнире англичане поддержали свой минималистичный стиль. Просто вдумайтесь в эти цифры – команде Гарета Саутгейта хватило двух забитых голов для победы в группе. 1:0, 0:0 и снова 1:0. Чехию удалось обыграть благодаря точному удару головой Рахима Стерлинга в начале поединка.

Обзор матча

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Группа D, Хорватия – Шотландия 3:1

Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 – Макгрегор, 42.

Звезда матча: Никола Влашич (Хорватия).

В этом противостоянии, которое состоялось в Глазго, украинцев устраивал только один результат – ничья. Первая половина встречи закончилась с желаемым для нас итогом (1:1), однако после перерыва хорваты дважды забили. Ключевые голы записали в актив лидеры Лука Модрич и Иван Перишич. Как итог, Хорватия финиширует второй, а Шотландия прекращает борьбу на Евро-2020. Судьба Украины решится завтра в поединках групп Е и F.

Обзор матча

Расписание на 23 июня (среда)

Швеция – Польша (канал "Футбол 2") 19:00

Словакия – Испания (канал "Футбол 1") 19:00

Германия – Венгрия (канал "Футбол 1") 22:00

Португалия – Франция (канал "Футбол 2") 22:00