"Дай попісяти": легенда збірної і Шахтаря Шевчук вперше прокоментував ганебний епізод з поліцією

Після святкування 85-річчя донецького Шахтаря колишнього захисника "гірників" та збірної України В'ячеслава Шевчука затримали за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Ексфутболіст визнає свою помилку та підтримує покарання.

За словами Шевчука, випити келих вина або пива було для нього прийнятним, але ситуація після річниці Шахтаря була неприпустимою. Він розуміє, що не мав права сідати за кермо після вживання алкоголю.

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Після скандалу футболіст схуд на 5 кілограмів за декілька днів та втратив привабливі варіанти роботи.

Досі не можу зрозуміти, як це сталося. Слава богу, що всі здорові. Я мав у фільмі зніматися, пішов із каналу, мав кілька контрактів. Ця ситуація мене практично обнулила,

– розповів Шевчук.

Йому досі неприємно згадувати цей епізод, а скандальне відео за своєї участі, в якому він просив патрульних відпустити його у туалет, досі так і не подивився.

Футболіст цілком згоден з рішенням позбавити його водійських прав та переконаний, що водіїв напідпитку треба карати. Окрім того, після інциденту дві алкогольні компанії пропонували йому співпрацю, але він відмовився.