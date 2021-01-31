Данченко став гравцем АЕКа

Екс-гравець Шахтаря Олег Данченко продовжить кар'єру у чемпіонаті Греції.

Джерело: офіційний сайт АЕКа

Укаїнський захисник Олег Данченко покинув російський чемпіонат та спробує свої сили у чемпіонаті Греції.

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АЕК викупив Данченка та підписав з ним контракт до 30 червня 2024 року. Сума трансферу не повідомляється. За грецький клуб також виступають Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

Данченко – вихованець запорізького футболу, захищав кольори Чорноморця, Шахтаря, російських Анжі, Єнісея, Рубіна та Уфи.