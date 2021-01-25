Данченко перейде в АЕК – він грав у чемпіонаті Росії

Вихованець донецького Шахтаря Олег Данченко після вояжу у Росію може продовжити кар'єру у чемпіонаті Греції.

Захисник російського Рубіна Олег Данченко, який виступає за Уфу на правах оренди, може перейти в АЕК, стверджує видання Gazzetta.gr.

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Повідомляється, що клуб Чигринського та Шахова всерйоз зацікавлений у послугах екс-оборонця Шахтаря через кадрові проблеми на позиції правого захисника.

Портал стверджує, що грецький клуб вже домовився із гравцем та веде переговори із казанським Рубіном, якому належать права на Данченка.

Раніше Олег виступав в УПЛ у складі Чорноморця та Шахтаря. Влітку 2019 року перейшов у Рубін на правах вільного агента, а також пограв в Росії у складі Анжи та Єнісея.