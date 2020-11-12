Легендарний гравець київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко прокоментував епізод з першим голом у ворота збірної України. Він вважає, що Андрій Лунін зробив таку помилку через брак ігрової практики у клубі.

Наприкінці першого тайму голкіпер України далеко вийшов з воріт, не зміг вибити м'яч. Пйонтек підібрав м'яч і відправив його в порожні ворота, відкривши рахунок. Досвідченому тренеру Анатолію Дем'яненку складно зрозуміти, чим керувався 21-річний Лунін у цьому епізоді, повідомляє Footboom.

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Причини помилки Луніна

Навіщо Лунін побіг в ту зону, я так і не зрозумів. Звичайно, це груба помилка. Тим більше, що захисник наш там був на місці і міг зіграти більш спокійно і корисно для команди, ніж Лунін. Молодість, що поробиш,

– сказав Дем'яненко

Другою причиною такої помилки могла стати відсутність ігрової практики. Головний наставник "Реала" Зінедін Зідан вражений самовіддачею Андрія на тренуваннях, але не довіряє йому місце у воротах в офіційних матчах.

За словами легенди київського клубу, воротар повинен мати постійну практику, чого не вистачає Луніну.

"Попри товариський статус зустрічі з Польщею, гра вийшла насиченою, серйозною – суперник не робив перепочинку сам і не давав його нашим хлопцям. Звичайно, я впевнений, що Лунін зробить висновки. Нехай краще такі ось промахи в товариському матчі допускає, ніж в офіційних", – запевнив наставник.

Хто такий Анатолій Дем'яненко? Український футболіст та тренер. Учасник трьох чемпіонатів світу. За кількістю проведених ігор (80) займає 4 місце серед усіх гравців збірної СРСР. Віцечемпіон Європи 1988 року. Один з найрезультативніших захисників у історії київського "Динамо". Увійшов до збірної клубу зі столиці України за 80 років (1927-2007).

Наступні матчі підопічні Андрія Шевченка проведуть проти Німеччини (14 листопада) та Швейцарії (17 листопада) у Лізі націй.