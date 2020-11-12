Почему Лунин сделал курьезную ошибку против Польши: объяснение легенды "Динамо" Демьяненка
Легендарный игрок киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал эпизод с первым голом в ворота сборной Украины. Он считает, что Андрей Лунин сделал такую ошибку из-за нехватки игровой практики в клубе.
Как это случилось Как голкипер сборной Украины Лунин допустил ужасную ошибку против Польши: видео
Причины ошибки Лунина
Зачем Лунин побежал в ту зону, я так и не понял. Конечно, это грубая ошибка. Тем более, что защитник наш там был на месте и мог сыграть более спокойно и полезно для команды, чем Лунин. Молодость, что поделаешь,
– сказал Демьяненко
Следующие матчи подопечные Андрея Шевченко проведут против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября) в Лиге наций.
Следующие матчи подопечные Андрея Шевченко проведут против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября) в Лиге наций
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