Легендарный игрок киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал эпизод с первым голом в ворота сборной Украины. Он считает, что Андрей Лунин сделал такую ​​ошибку из-за нехватки игровой практики в клубе.

В конце первого тайма голкипер Украине далеко вышел из ворот, не смог выбить мяч. Пйонтек подобрал мяч и отправил его в пустые ворота, открыв счет. Опытному тренеру Анатолию Демьяненко сложно понять, чем руководствовался 21-летний Лунин в этом эпизоде, сообщает Footboom.

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Причины ошибки Лунина

Зачем Лунин побежал в ту зону, я так и не понял. Конечно, это грубая ошибка. Тем более, что защитник наш там был на месте и мог сыграть более спокойно и полезно для команды, чем Лунин. Молодость, что поделаешь,

– сказал Демьяненко

Второй причиной такой ошибки могло стать отсутствие игровой практики. Главный наставник "Реала" Зинедин Зидан поражен самоотдачей Андрея на тренировках, но не доверяет ему место в воротах в официальных матчах. По словам легенды киевского клуба, вратарь должен иметь постоянную практику, чего не хватает Лунину.

"Несмотря на товарищеский статус встречи с Польшей, игра получилась насыщенной, серьезной – соперник не делал передышки сам и не давал его нашим ребятам. Конечно, я уверен, что Лунин сделает выводы. Пусть такие вот промахи в товарищеском матче допускает, чем в официальных", – заверил наставник. Кто такой Анатолий Демьяненко? Украинский футболист и тренер. Участник трех чемпионатов мира. По количеству проведенных игр (80) занимает 4 место среди всех игроков сборной СССР. Вицечемпион Европы 1988 года. Один из самых результативных защитников в истории киевского "Динамо". Вошел в сборную клуба из столицы Украины за 80 лет (1927-2007).

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