Чигринський досі без команди та тренується в таборі сенсаційного клубу

Колишньому футболісту Шахтаря, Барселони та збірної України Дмитру Чигринському досі не вдалося знайти нове місце роботи. Щоправді, підтримувати форму ветерану доводиться не самотужки.

34-річний український захисник Дмитро Чигринський продовжує пошуки нової команди. По завершені минулого сезону футболіст та АЕК не продовжили співпрацю.

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Колишній гравець Шахтаря та Барселони підтримує форму з грецьким Іонікосом, який за підсумками минулого сезону вийшов у Суперлігу. Наразі про підписання контракту не йдеться, футболіст просто відвідує тренування.

Раніше лунала інформація, що досвідчений футболіст продовжить кар'єру у польській Термаліці, яка вийшла до вищого дивізіону. Її наставником є Маріуш Лєвандовскі, який грав з Чигринським у донецькому Шахтарі.