34-летний украинский защитник Дмитрий Чигринский продолжает поиски новой команды. После завершения прошлого сезона футболист и АЕК не продолжили сотрудничество.

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Бывший игрок Шахтера и Барселоны поддерживает форму с греческим Ионикосом, который по итогам прошлого сезона вышел в Суперлигу. Сейчас о подписании контракта речь не идет, футболист просто посещает тренировки.

Ранее звучала информация, что опытный футболист продолжит карьеру в польской Термалике, которая вышла в высший дивизион. Ее наставником является Мариуш Левандовски, который играл с Чигринским в донецком Шахтере.