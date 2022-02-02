Бєсєдін вперше вийшов на поле після важкої травми на Євро-2020: форвард не грав сім місяців

2 лютого 2022 , 22:20
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Джерело:

24 канал

Артем Бєсєдін повертається. Нападник зіграв за київське Динамо у спарингу на іспанському зборі після довжелезної паузи, пов'язаної з важкою травмою.

У середу, 2 лютого, чемпіон України провів свій другий матч на зборах в Іспанії. Суперником "біло-синіх" стала одна з найкращих команд Сербії – Чукарічки. 

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Перший тайм завершився перемогою сербів з рахунком 2:0, однак по перерві кияни здійснили камбек завдяки голам Шапаренка, Буяльського та Вітінью. 

На 83-й хвилині поєдинку відбулася знакова подія – на заміну у складі Динамо вийшов Артем Бєсєдін. Форвард не грав з 29 червня минулого року. Саме тоді Артем отримав важку травму у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. 

Автор: Любомир Кузьмяк