Бєсєдін попри страшну травму тренується з гіпсом на всю ногу: фото із сильним характером

Форвард Динамо Артем Бєсєдін не скоро зможе почати бігати. Але навіть попри це він намагається тримати себе у формі.

У додатковий час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції нападник Артем Бєсєдін отримав важку травму, яка на довгий час залишила його поза футбольним полем.

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Лікарі після ретельного огляду діагностували часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення.

Та навіть попри це футболіст робить все можливе, аби тримати себе у формі. У соціальній мережі Instagram він опублікував фото свого тренування, підписавши світлину словами: "Труднощі додають речам ціну".

За прогнозами лікарів, відновлення Артема займе близько 6 місяців.