В дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции нападающий Артем Беседин получил тяжелую травму, которая на долгое время оставила его вне футбольного поля.

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Врачи после тщательного осмотра диагностировали частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

Но даже несмотря на это футболист делает все возможное, чтобы держать себя в форме. В социальной сети Instagram он опубликовал фото своей тренировки, подписав фотографию словами: "Трудности добавляют вещам цену".

По прогнозам врачей, восстановление Артема займет около 6 месяцев.