Український захисник Богдан Бутко таки підписав контракт з Ерзурумом. Футболіст допоможе команді зберегти прописку в турецькій Суперлізі.

Джерело: твіттер Ерзурума

Український захисник Богдан Бутко продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про підписання футболіста оголосив Ерзурум.

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Контракт розрахований до кінця поточного сезону. Зазначимо, що влітку завершується і угода Бутка з донецьким Шахтарем.

Наразі Ерзурум перебуває у зоні вильоту на 18 сходинці турнірної таблиці. Зараз триває середина чемпіонату.