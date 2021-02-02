Український захисник Богдан Бутко таки підписав контракт з Ерзурумом. Футболіст допоможе команді зберегти прописку в турецькій Суперлізі.
Джерело: твіттер Ерзурума
Український захисник Богдан Бутко продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про підписання футболіста оголосив Ерзурум.
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Контракт розрахований до кінця поточного сезону. Зазначимо, що влітку завершується і угода Бутка з донецьким Шахтарем.
Наразі Ерзурум перебуває у зоні вильоту на 18 сходинці турнірної таблиці. Зараз триває середина чемпіонату.
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