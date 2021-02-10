Захисник Шахтаря Богдан Бутко мав пропозиції з російського чемпіонату, але відповів відмовою. Він обрав аутсайдера з Туреччини.

За словами Богдана Бутка, йому надходили пропозиції з Росії, але він вирішив відповісти відмовою та шукати інші варіанти для продовження кар'єри.

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Пропозиції були. Команди з УПЛ цікавилися. Але десь фінансові умови не підходили, десь інші причини. Лех теж хотів, але не домовилися.

Були пропозиції з Росії. Але через цю ситуацію, з відомих причин, відмовився. Сказав, що не поїду грати в Росію, – сказав футболіст.

Нагадаємо, Бутко підписав угоду з турецьким Ерзурумом до кінця поточного сезону. Це відбулося в останній день трансферного вікна. Контракт футболіста до літа належить Шахтарю, після чого він стане вільним агентом.