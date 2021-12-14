CIES уклав рейтинг 50 найкращих голкіперів світу. У списку знайшлося місце і для українського воротаря Георгія Бущана.

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Наш голкіпер опинився на 39 сходинці рейтингу з оцінкою 69,3. Йому вдалося обігнати навіть двох зіркових колег з АПЛ – Давіда Де Хеа (МЮ) і Еміліано Мартінеса (Астон Вілла).

На вершині рейтингу опинився голкіпер Реала Тібо Куртуа, в топ-3 також увійшли Ян Облак (Атлетіко) та Мануель Нойєр.

У поточному сезоні Бущан взяв участь у 20 матчах та пропустив 20 голів. У відборі на ЧС-2022 він не зміг зіграти у всіх матчах через травму.