Бущан розповів, як збірна слідкувала за грою Швеції, яка подарувала нам путівку у плей-оф

Голкіпер збірної України Георгій Бущан поділився емоціями від виходу в 1/8 фіналу Євро-2020. Путівку в плей-оф команді Шевченка подарувала Швеція, з якою ми і зіграємо.

Як розповів Бущан, за матчами групи Е гравці збірної слідкували одразу з двох екранів: по теревізору йшов матч між Іспанією та Словаччиною, тож протистояння Швеції та Польщі дивились на iPad.

До теми Україна виходить в 1/8 фіналу Євро-2020: Швеція та Іспанія дарують нам путівку в плей-оф

Вся команда "жовто-синіх" слідкувала за матчами, як тільки повернулася з тренування. Хлопці шкодують про гру з Австрією та сподіваються здобути прихильність фанатів у матчі проти шведів.

Спробуємо виправити становище, в яке ми себе, грубо кажучи, але загнали. Будемо налаштовувати себе. І налаштовували себе, просто щось не виходило на полі. Ми відчували і відчуваємо підтримку. Якщо доля нам дає другий шанс – повинні спробувати ним скористатися, – сказав Бущан.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Україна – Швеція відбудеться 29 червня. Початок гри – о 22:00.