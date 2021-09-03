У майбутньому воротар хотів би спробувати свої сили не просто в Європі, а найсильніших чемпіонатах. Щоправда, потрапити туди буде вкрай непросто.

Цікаво Україна втрачає Буяльського на матч з Францією – відома причина відсутності лідера Динамо

Яким чемпіонатам надаю перевагу? Перш за все Англія, але мені подобаються також Італія та Німеччина. Клуби? У дитинстві вболівав за Барселону, потім підтримував Буффона і симпатизував Ювентусу,

– розповів Бущан.

Одесит Бущан – вихованець київського Динамо. Впродовж останніх двох сезонів він є основним кіпером киян, що дозволило йому стати основним у збірній на Євро-2020.

Зараз він лікує травму, тому не грає у матчах кваліфікації на ЧС-2022.