Було відчуття, що можу пропустити Євро, – Яремчук про травму і перемогу над Північною Ірландією

Ключовий нападник національної команди Роман Яремчук поділився враженнями від двобою на "Дніпро Арені". Крім того, наш форвард розповів про самопочуття.

"Думаю, ми добре підготувались до цього матчу. Звичайно, потрібен час, щоб звикнути один до одного – ми граємо у різних командах. Сьогодні між нами було більше розуміння, ніж у минулих поєдинках, тому заслужили перемогу", – вважає Яремчук.

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Форвард зазначає – Україна сильно відіграла до перерви: "У першому таймі ми могли забивати набагато більше. Завжди шукаю позитив. Головне, що були моменти. Голи прийдуть, стовідсотково. Який був сценарій на матч? Ми відпрацьовували тактику гри з м'ячем, створення моментів. Особливо перший тайм сьогодні був справді хороший".

Також Роман розповів про своє самопочуття і детальніше розповів про травму, отриману ще у складі бельгійського Гента.

Я відіграв один тайм, це було заплановано. Головне – відчути ритм. Декілька днів тому не знав, чи зможу грати. Моя травма? Все гаразд, просто було відчуття, що можу пропустити Євро, але, на щастя, все обійшлось.

Нагадаємо, у Дніпрі "синьо-жовті" перемогли Північну Ірландію завдяки голу Олександра Зубкова.