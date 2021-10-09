Боснійці обіграли Казахстан та випередили Україну у турнірній таблиці
9 жовтня 2021 , 17:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна Боснії та Герцеговини на виїзді впевнено розібралася з Казахстаном. Конкурент потіснив "жовто-синіх" з 2 місця у таблиці.
Відбір на ЧС-2022, груповий етап
Казахстан – Боснія і Герцеговина – 0:2
Голи: Превляк, 25, 66
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Ідеальним результатом для України у цьому матчі була б нічия, але на дубль Превляка господарі відповісти не зуміли. Таким чином, боснійці набирають 6 очок та виходять на 2 місце у турнірній таблиці.
Україна та Фінляндія, матч між якими розпочнеться вже о 19:00, мають по 5 очок. Зазначимо, що ми ще двічі будемо грати проти Боснії, тому маємо всі шанси перемогти конкурента у прямому протистоянні.Винна дружина, – Маліновський неочікувано пояснив зниження результативності