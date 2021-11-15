Лидеры Боснии Джеко и Колашинац не смогут завтра помочь своей команде в поединке с Украиной. Кроме того, наш соперник будет не в лучших физических и психологических кондициях, ведь 13 ноября проиграл Финляндии и упустил шансы на ЧМ-2022.

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Теперь Боснии будет сложнее, потому что они играют через два дня на третий день, и поэтому они будут уставать больше, чем мы,

– надеется Яремчук.

Матч Босния – Украина состоится завтра, 16 ноября. Стартовый свисток раздастся в 21:45.

Для того чтобы выйти в раунд плей-офф, Украине нужно побеждать боснийцев и надеяться, что Финляндия не сможет обыграть Францию, которая уже получила право играть на чемпионате мира в Катаре.