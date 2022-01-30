Французький Бордо домовився з донецьким Шахтарем про трансфер Данила Ігнатенка. 24-річний футболіст став гравцем французького клубу на правах оренди.

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Термін дії угоди між клубами наразі не повідомляється. Відомо лише, що у Бордо буде першочергове право викупу футболіста у разі його вдалих виступів у Лізі 1.

Данило Ігнатенко пройшов школу запорізького Металурга, з 2016 року перебуває на контракті у Шахтарі. За "гірників" хавбек не зіграв жодного матчу, кар'єру будував по орендах: Маріуполь, Ференцварош та СК Дніпро-1.

У поточному сезоні він зіграв за дніпрян 15 матчів у всіх турнірах та записав на свій рахунок 3 голи. Портал Transfermarkt наразі оцінює його у 700 тисяч євро.

Після 22 турів французького чемпіонату Бордо має в активі 20 очок та займає 17 сходинку турнірної таблиці.