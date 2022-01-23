Польський футбольний союз та Андрій Шевченко домовилися про співпрацю. Фахівець близький до того, щоб стати на тренерський місток "Кадри".

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Зарплата Шевченка буде складати 2,5 мільйона євро на рік. Польська федерація платитиме йому мільйон, решту витрат взяли на себе спонсори.

Єдиною перешкодою є чинний контракт українця з Дженоа. "Грифони" продовжують платити йому зарплату, щоб уникнути шаленої компенсації за дострокове звільнення. Якщо ж Шевченко погодиться очолити Польщу, то буде змушений погодитися на полюбовне розірвання контракту.

Нагадаємо, на чолі Дженоа Шевченко провів 11 матчів, здобув 1 перемогу та зазнав 7 поразок, ще три матчі закінчилися внічию.