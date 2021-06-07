Бійні не буде: Циганик зробив скептичний прогноз на останній спаринг України перед Євро

Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від спарингу проти Кіпру, який стане генеральною репетицією команди Шевченка перед стартом континентальної першості.

На думку Циганика, Шевченко виставить найкращий склад, але очікувати бою за позитивний результат не варто.

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Не думаю, що українці витрачатимуть усі сили, щоб обіграти Кіпр. Бійні не буде. Прогнозую, що буде нічия, а обидві команди заб’ють. Уже на Північну Ірландію був майже основний склад, припускаю, що проти Кіпру буде одна-дві заміни. Можливо, Зінченку дадуть зіграти, – сказав журналіст.

Також він прогнозує, що на Віктора Циганкова тренерський штаб розраховує у матчах проти Північної Македонії та Австрії, тому його поява на полі на тривалий час сумнівна.

Нагадаємо, сьогодні о 19:00 пролунає стартовий свисток товариського матчу Україна – Кіпр.