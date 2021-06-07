На думку Циганика, Шевченко виставить найкращий склад, але очікувати бою за позитивний результат не варто.

Цікаво Левченко потролив росіян, яким не подобається форма "жовто-синіх" з гаслом "Слава Україні"

Не думаю, що українці витрачатимуть усі сили, щоб обіграти Кіпр. Бійні не буде. Прогнозую, що буде нічия, а обидві команди заб’ють. Уже на Північну Ірландію був майже основний склад, припускаю, що проти Кіпру буде одна-дві заміни. Можливо, Зінченку дадуть зіграти, – сказав журналіст.

Також він прогнозує, що на Віктора Циганкова тренерський штаб розраховує у матчах проти Північної Македонії та Австрії, тому його поява на полі на тривалий час сумнівна.

Нагадаємо, сьогодні о 19:00 пролунає стартовий свисток товариського матчу Україна – Кіпр.