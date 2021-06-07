По мнению Цыганыка, Шевченко выставит лучший состав, но ожидать боя за положительный результат не стоит.

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Не думаю, что украинцы будут тратить все силы, чтобы обыграть Кипр. Бойни не будет. Прогнозирую, что будет ничья, а обе команды забьют. Уже на Северную Ирландию был почти основной состав, предполагаю, что против Кипра будет одна-две замены. Возможно, Зинченко дадут сыграть, – сказал журналист.

Также он прогнозирует, что на Виктора Цыганкова тренерский штаб рассчитывает в матчах против Северной Македонии и Австрии, поэтому его появление на поле на длительное время сомнительно.

Напомним, сегодня в 19:00 прозвучит стартовый свисток товарищеского матча Украина – Кипр.