Безус голом і асистом виводить Гент у єврокубки – Яремчук залишає поле через травму

В "українській" битві Ліги Жупіле між Гентом та Мехеленом перемогла команда Безуса, Яремчука та Пластуна. Саме вони у наступному сезоні представлять Бельгію у Лізі конференцій.

Роман Безус та Роман Яремчук вийшли у старті "буйволів". У запасі гостей залишився Ігор Пластун, а Мар'ян Швед не потрапив у заявку Мехелена (перед самим поєдинком вихованець Карпат опинився поза складом, хоча першочергово був у заміні).

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Майже протягом години ігрового часу команди не могли забити. Затишшя перервав Безус, який головою класно відправив м'яч у ціль після чудового навісу Андреаса Ханче-Ольсена. Минуло десять хвилин і Роман розігнав швидку контратаку – саме після його передачі Тарік Тіссудалі зробив рахунок 2:0 на користь Гента.

Незабаром Мехелен заробив пенальті завдяки перегляду VAR. Ферді Дрейф ударом по центру скоротив відставання у рахунку. На 79-й хвилині трапилася неприємна подія для українських вболівальників – через травму залишив поле Роман Яремчук. Господарі мали 8 компенсованих хвилин на порятунок, але ситуацію не змінили і поступилися.

У підсумку "буйволи" з 38 очками перемагають у єврокубковому квартеті.

Гол Безуса

Пас Безуса

Чемпіонат Бельгії, плей-оф за єврокубки (тур 6)

Мехелен – Гент 1:2

Голи: Дрейф (пен.), 72 – Безус, 57, Тіссудалі, 67.