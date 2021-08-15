Роман Яремчук вперше зіграв у стартовому складі лісабонської Бенфіки. Нападнику вдалося віддати асист та забити гол у ворота Ароки.

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш дуже задоволений діями українця. Фахівець не хотів форсувати адаптацію Романа, але старання футболіста на тренуваннях та висока майстерність на полі переконали його у високому рівні нападника.

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У цьому поєдинку він показав, що йому не треба багато можливостей, щоб забити. Команда без нього мала багато моментів, але не реалізовувала їх. Це добре, тому що показує, наскільки Роман легко може вразити ворота,

– сказав Жезуш.

Зазначимо, що дебют в основному складі Бенфіки став для Романа більш ніж вдалим. Він заробив вилучення для голкіпера Ароки, віддав гольовий пас та забив гол, завдяки чому став найкращим гравцем матчу.

Вже у середу, 18 серпня, Роман зможе проявити себе у Лізі чемпіонів: Бенфіка зіграє проти ПСВ у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.