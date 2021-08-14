Жорже Жезуш довірив місце Роману у стартовому складі Бенфіки. У гості на "Да Луш" приїхав новачок елітного дивізіону Арука.

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Все почалося з того, що на початку матчу Яремчук заробив вилучення для кіпера суперника – Віктор Брага отримав червону картку вже на 8-й хвилині.

Ще до перерви новачок "орлів" оформив асист, коли вивів практично на порожні ворота Луку Вальдшмідта. А за кілька хвилин забив вже сам – він замкнув у дотик навіс Піцці. На 57-й хвилині українець залишив поле.

Вилучення для воротаря

Пас Яремчука

Гол Яремчука

Чемпіонат Португалії

Бенфіка – Арука 2:0

Голи: Вальдшмідт, 38, Яремчук, 43.