Без магії Львова: Україна зіграє березневі матчі на НСК "Олімпійський"

Матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану збірна України проведе у Києві.

УАФ офіційно прийняла рішення перенести березневі матчі відбору ЧС-2022 зі Львова до Києва.

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Проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня) підопічні Шевченка зіграють на НСК "Олімпійський". Поєдинки планують провести з глядачами.

Причина такого рішення – несприятлива епідеміологічна ситуація у Львові, де останніми днями спостерігається значне збільшення кількості інфікованих COVID-19.

За словами генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, збірна Фінляндії вже висловлювала занепокоєння поїздкою в "червону" карантинну зону, тому було вирішено зіграти у столиці.