Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився з переліком виконавців, які мають шанс вийти на поле. У список потрапив і український голкіпер Андрій Лунін.

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Барселона та Реал розіграють першу путівку у фінал Суперкубка Іспанії 12 січня. Стартовий свисток матчу пролунає о 21:00. У паралельному матчі за право грати у фіналі позмагаються Атлетіко та Атлетік.

Чи зіграє Лунін

Нещодавно Андрій Лунін провів перший матч у сезоні 2021/22. Карло Анчелотті довірив йому місце у грі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно. Реал здобув впевнену перемогу 3:1, а італійський фахівець залишився задоволений грою талановитого голкіпера.

Втім, зважаючи на статус матчів, цілком можливо, що захищатиме рамку воріт Реала зірковий Тібо Куртуа.