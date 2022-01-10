Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился с перечнем исполнителей, имеющих шанс выйти на поле. В список попал и украинский голкипер Андрей Лунин.

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Барселона и Реал разыграют первую путевку в финал Суперкубка Испании 12 января. Стартовый свисток матча раздастся в 21:00. В параллельном матче за право играть в финале сразятся Атлетико и Атлетик.

Сыграет ли Лунин

Недавно Андрей Лунин провел первый матч в сезоне 2021/22. Карло Анчелотти доверил ему место в игре 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно. Реал одержал уверенную победу 3:1, а итальянский специалист остался доволен игрой талантливого голкипера.

Впрочем, принимая во внимание статус матчей, вполне возможно, что рамку ворот Реала будет защищать звездный Тибо Куртуа.