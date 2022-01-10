У матчі 23 туру Спортінг з Хіхона зумів вивезти очко з Малаги. Вже в першому таймі команди обмінялися голами з пенальті, а перед перервою своє слово сказав Василь Кравець.

Цікаво Дженоа програє битву конкуренту: у Шевченка знову COVID-19, Коваленко повертається

Захисник здійснив класний прохід лівим флангом, який завершив фантастичним пострілом. М'яч полетів по неймовірній траєкторії у "дев'ятку" – голкіпер не мав жодних шансів.

Втім, втримати перемогу гості не зуміли – наприкінці гри Малага знову відновила паритет.

Сегунда, 23-й тур

Малага – Спортінг Хіхон – 2:2

Голи: Льямас, 30 (пен.), Енрікес, 87 – Джурджевіч, 16 (пен.), Кравець, 41