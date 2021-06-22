Колишній захисник збірної України Артем Федецький впевнений, що підопічні Шевченка могли здобути бодай нічию. "Жовто-синім" не вистачило фізичних кондицій.

На думку Федецького, підопічні Шевченка могли здобути кращий результат та отримати пряму путівку у раунд плей-офф. Але очевидно, що на на хлопцях позначилась втома – моральна, фізична, психологічна, десь розуміли відповідальність за результат.

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Колишній футболіст переконаний, що футболістам елементарно не вистачило "фізики", але разом з тим потрібно зважати і на силу суперника.

Австрія провела один з найкращих своїх матчів. Це – міні-збірна Німеччини. Багато комбінували, атакували. Вони розуміли, що треба забивати, і йшли вперед великими силами. Здавалось, що Австрія мала на 2-3 футболісти на полі більше. Якби нам треба було грати на перемогу, можливо, віднайшли б якісь емоційні резерви. Тепер залишається надіятись на результати інших груп, що завдяки іншим командам зможемо вийти у плей-офф, – підсумував Артем.

Нагадаємо, збірна України посіла 3 місце у групі С і може потрапити у четвірку третіх команд, які вийдуть у раунд плей-оф Євро-2020.